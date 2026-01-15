Огромный кроссовер Kia стал современнее и остался недорогим. Фото

Огромный кроссовер Kia Telluride, который является самым крупным SUV корейской компании, – один из лидеров сегмента по соотношению размера и цены. Новая модель стала намного современнее, но осталась недорогой.

Видео дня

Про новый Kia Telluride 2027 модельного года рассказывает Carscoops. Это преемник недорогого автомобиля для большой семьи, который понравился покупателям. Новинка отличается от кроссовера первого поколения.

Модель Telluride получила определенные черты от младших кроссоверов Kia Sorento и Sportage, однако выглядит намного брутальнее. Геометричный дизайн смотрится очень свежо и современно.

Модификации Kia Telluride SXP и XRT – особые стилистические пакеты оформления, которые отличаются цветовыми схемами и декором.

На рынок новый SUV отправился с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 274 л.с. и гибридной силовой установкой на его основе (329 сил). Цена Kia Telluride 2 поколения – от 39 000 долларов за базовый вариант.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый SUV Honda, который оказался очень успешным на рынке.