Самый дешевый Toyota Land Cruiser по цене RAV4 показали в новом виде. Фото

Новый Toyota Land Cruiser 70 – доступный внедорожник с легендарным именем. Его цена сравнима с кроссовером RAV4, что делает модель популярной. Усилит этот эффект новая модификация.

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Машину подготовили для автошоу в Токио, которое состоится в январе 2024 года. Внедорожник впервые показали в сети, хотя детали пока ограниченны. Об этом сообщает Motor1.

Особый Land Cruiser 70 разработали в подразделении Toyota Auto Body. Это дочерняя компания, которая занимается доработкой серийных моделей японского автопроизводителя.

Матовая черная краска на кузове стала отличительной характеристикой Toyota Land Cruiser 70, который покажут публике совсем скоро. Также есть шноркель, передний бампер измененного дизайна и хромированные корпусы боковых зеркал.

Кроме того, внимание привлекает экспедиционный багажник на крыше и черные колеса с хромированной отделкой. На данный момент неизвестно, получат ли покупатели возможность выбрать такой вариант модели. Цена Toyota Land Cruiser 70 в стандартном исполнении – около 32 000 долларов.

OBOZ.UA уже показывал ранее недорогой внедорожник, который начали продавать в Украине.