В Украину привезли недорогие внедорожники с хорошим оснащением и АКПП. Фото

Китайский пикап Foton Tunland G7 привезли в Украину. Для продажи эти недорогие внедорожники появились с хорошим оснащением, автоматической КПП и мощным дизельным двигателем.

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Детали сообщает "Автоцентр". В последнее время в Украину все чаще привозят новые автомобили из Китая. Однако в большей степени это касается электромобилей. Но и модели с двигателями внутреннего сгорания тоже появляются в продаже.

Непривлекательность бренда китайские производители традиционно пытаются перекрыть оснащением и привлекательной ценой. Foton Tunland G7 предлагает климат-контроль, круиз-контроль, подогрев сидений, контроль слепых зон, 18-дюймовые колесные диски, 10-дюймовый тачскрин.

Дизайн передней части напоминает пикапы Ford. В салоне Foton Tunland G7 похож на некоторые модели Mazda прошлого поколения. Грузоподъемность пикапа – 980 кг.

Цена Foton Tunland G7 – 34 850 долларов. В Украину привезли автомобили в топовой комплектации. Они оснащены 2-литровым 163-сильным турбодизелем и 8-ступенчатой автоматической КПП.

Напомним, ранее OBOZ.UA показывал самые популярные автомобили украинского рынка.