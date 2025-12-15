Самый дешевый Mercedes разработали вместе с китайцами. Фото

Компания Smart, которая находится под совместным контролем Mercedes и Geely, готовит к дебюту свой самый дешевый автомобиль. Разработанную совместно с китайцами модель показали на официальных фото.

Новый Smart #2, который придет на смену знаменитому компакту Fortwo, находится на завершающей стадии разработки и тестирования. Подробности стали известны Motor1.

Пока нам показали прототип с закрытым кузовом – подробности дизайна держат в секрете. На данный момент известно, что новый сити-кар сохранит знакомый формат, а его силуэт останется характерным "пузырем".

Скорее всего, внешность сделают современной и даже футуристичной – в стиле кроссоверов Smart #1 и Smart #3 (купеобразный вариант), которые уже вышли на рынок в новом корпоративном стиле.

Новый Smart #2 увеличится в размерах и достигнет в длину 3,1 м. Для сравнения, предшественник предлагал 2,7 м. Автомобиль переедет на полностью электрическую архитектуру с ориентировочным запасом хода до 300 км. Дебют ожидается в 2026 году – к тому моменту история модели будет насчитывать почти 30 лет.

