Компактный кроссовер Toyota дешевле RAV4 показали на новых фото

Новый компактный кроссовер Toyota Urban Cruiser 2025 года отправили в продажу после официальной премьеры. Модель дешевле RAV4 показали на новых фото.

Как напоминает OBOZ.UA, японский кроссовер разрабатывали совместно с моделью Suzuki e-Vitara, которую рассекретили ранее. Это автомобиль для популярного сегмента.

Переднюю часть с фарами геометрической формы выполнили в новом стиле бренда. Пластиковый неокрашенный декор вокруг кузова выполняет две функции. Во-первых, защищает красивые наружные панели от царапин и мелких повреждений. Во-вторых, подчеркивает брутальную, почти внедорожную стилистику.

Длина кузова равна 4,28 м, ширина – 1,8 м, а высота составляет 1,64 м. В оснащении есть батарейные блоки емкостью 49 и 61 кВтч, которые обеспечат запас хода на уровне 300-400 км.

Новую Toyota Urban Cruiser оснастят одним и двумя электромоторами на выбор – мощность 144-174 и 184 л.с. соответственно. Во втором случае доступен полный привод. Цена Toyota Urban Cruiser 2025 в базовом исполнении – от 29 900 евро.

