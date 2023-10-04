Самый дешевый кроссовер Tesla получил большую скидку. Фото

Самый дешевый кроссовер американской компании Tesla Model Y в заднеприводном исполнении RWD получил новую цену благодаря скидке. Теперь машина стоит от 38 130 долларов с учетом налогового бонуса.

По информации InsideEVs, это дешевле на 3750 долларов в сравнении с бывшим наиболее доступным вариантом Tesla Model Y. Запас хода такой машины – 390 км с 20-дюймовыми дисками или 420 км с дисками на 19 дюймов.

Тем не менее, Model 3 все равно остается самой дешевой моделью компании для покупателей, которым не нужен кроссовер.

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В дизайне модели после недавнего рестайлинга произошли изменения: появились новые горизонтальные фары простой формы в стиле старшей Model S и другой бампер с аккуратным воздухозаборником внизу. Сзади появились новые фонари в форме клешни краба.

Максимальный запас хода новой Tesla Model 3 2024 модельного года в модификации Long Range составляет 629 км. И это касается машины на крупных колесных дисках диаметром 19 дюймов. Покупателям наверняка больше понравится именно такой вариант.

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