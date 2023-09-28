Новый бюджетный электрокар Honda: запас хода 200 км и цена 7000 долларов

Новый бюджетный электрокар Honda N-Van e: 2024 модельного года показали на официальных фото. У модели достойный для низкой цены запас хода и очень практичная конфигурация салона.

Подробности о машине сообщили Carscoops. Дешевый компактный электромобиль, который отправится на рынок в ближайшей перспективе, приурочили к выставке Japan Mobility Show 2023 в Токио, которая начнется в октябре.

Новая Honda N-Van e: 2024 – очередной кей-кар, которые так популярны в Японии. Дизайн получился характерным для этого сегмента: крупные фары, плоские боковины, большая кабина, но небольшая длина кузова.

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В салоне нового японского электрокара могут разместиться пять человек вместе с водителем. Но все пассажирские кресла при необходимости можно сложить и получить ровный пол для перевозки большого количества грузов.

В движение микровэн приводит небольшой электромотор, мощность которого не сообщают. Но обещают запас хода 210 км. Цена – от 7000 долларов.

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