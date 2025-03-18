Самый дешевый кроссовер SEAT впервые показали на живых фото

Многие давно ждут новый SEAT Arona. Это самый дешевый кроссовер испанского бренда, о котором производитель наконец-то вспомнил и провел модернизацию. Этот автомобиль впервые показали на новых фото.

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Детали о новом SEAT Arona 2026 модельного года сообщает Carscoops. Полная премьера автомобиля, как ожидается, состоится до конца 2025 года. Но мы уже можем посмотреть на свежий дизайн модели с новыми фарами, крупными воздухозаборники и резкими гранями на кузове. Несмотря на то, что на дороги отправили секретный прототип, внешность уже была раскрыта ранее.

Модели SEAT Leon, Ibiza и Arona – основа линейки испанского бренда – останутся в продаже еще минимум на 10 лет. В начале 2024 года появилось первое упоминание о новом кроссовере SEAT Arona. Тогда же стало известно про рестайлинг SEAT Ibiza 2025.

Сообщалось ранее, что автомобильное подразделение SEAT закроют. Но, похоже, у компании есть будущее. Ситуация улучшилась, когда с начала 2024 года продажи выросли на 12%, а рекордный оборот увеличился на 1,4%.

Ожидалось, что бренд Cupra, который до 2018 года представлял собой линейку спортивных моделей испанской компании, полностью вытеснит SEAT. Но покупатели не готовы отпускать знаменитый бренд.

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