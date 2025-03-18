Недорогой соперник Toyota RAV4 от Mazda удивит своим мотором

Новый кроссовер Mazda CX-5 вновь составит конкуренцию Toyota RAV4 и другим недорогим моделям самого популярного сегмента. Стало известно, что новинка сумеет удивить своим мотором.

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Как сообщает Motor1, для Mazda CX-5 3 поколения подготовили новый двигатель Skyactiv-Z. Это очень эффективный четырехцилиндровый мотор объемом 2,5 л. Также компания разработала своими силами гибридную силовую установку для кроссовера.

Японскую модель Mazda CX-5 2026 модельного года ранее показывали на фото в ходе дорожных испытаний. На кузове была маскировочная пленка, из-за которой невозможно рассмотреть дизайн в подробностях. Премьера ожидается летом 2025 года.

Работа над Mazda CX-5 ведется активно. Автомобиль, скорее всего, станет немного крупнее. В то же время ожидается еще более стильный дизайн и качественные отделочные материалы в салоне Mazda CX-5.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, популярный кроссовер Mazda является одним из лучших ярких автомобилей современности, который очень нравится покупателям.