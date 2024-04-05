Самый дешевый кроссовер Citroen превратили в новый Opel. Фото

Новый Opel Frontera 2025 модельного года готовят к премьере. Появилось первое отчетливое фото бюджетной модели. Немецкий производитель построил новинку на базе самого дешевого кроссовера Citroen.

Первое изображение без какого-либо камуфляжа публикует Cochespias. Это самый доступный кроссовер Opel, и он получил имя, о котором не вспоминали 20 лет. Новый Frontera построен на модульной платформе CMP. Это позволит немного увеличить длину кузова – до 4,3 м – и породнит новинку с Citroen C3, Peugeot 2008, Jeep Avenger и Fiat 600.

Frontera придет на смену компактному кроссоверу Opel Crossland. Автомобиль полностью рассекретят в ходе официальной премьеры 9 апреля 2024 года.

Новинку решили выполнить в современных тенденциях, которым соответствуют почти все новые SUV в мире. Силуэт модели квадратный, высокий клиренс, прямые простые формы. Кроме бамперов и колесных дисков, силуэт кузова машина позаимствовала у нового Citroen e-C3.

Недорогой автомобиль получит электрическую версию. Она предложит запас хода около 400 км и мотор мощностью 156 л.с. Будут и две гибридные модификации: на 100 и 136 л.с.

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