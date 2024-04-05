Недорогого соперника Toyota RAV4 от Nissan сделали намного круче. Фото

Недорогой кроссовер Nissan X-Trail показали на фото в новой спецификации. Один из самых сильных соперников Toyota RAV4 прошел неожиданную модернизацию и стал намного круче.

Новый Nissan X-Trail N-Trek показали на официальном сайте компании. Особая модификация модели ориентирована на активный образ жизни владельца, который наверняка интересуется путешествиями и исследованиями дикой природы.

Во всяком случае, официальные фото Nissan X-Trail N-Trek 2024 года в густом лесу намекают именно на это. Вдобавок на кузове заметны пятна грязи – производитель демонстрирует "лихой" имидж модели.

Однако от стандартного Nissan X-Trail новый N-Trek отличается не только приключенческими изображениями. Модель ориентируют на легкое бездорожье, поэтому здесь появились особые 18-дюймовые диски со специальными покрышками.

Также заменили бамперы и декоративные элементы. В движение новинку приводит 2,5-литровый бензиновый мотор на 184 силы.

Ранее OBOZ.UA показывал новый кроссовер Subaru, который будет соперничать с Toyota RAV4 – уже известна цена модели.