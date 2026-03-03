Самый дешевый кроссовер Bentley будет другим. Фото

Новый кроссовер Bentley будет совсем другим автомобилем на фоне привычной модельной линейки компании. Электромобиль вдобавок станет самой дешевой моделью британского бренда. Машину показали на фото.

Это первый электрокар в истории Bentley. Подробности сообщает Carscoops. Автомобиль показали на живых фото до дебюта. Но Bentley присоединится к сегменту EV в тот момент, когда все как раз ощутили резкое снижение спроса на престижные электромобили.

Новинку построят на компонентах концерна VW. Ожидается, что дизайн выполнят в стиле недавнего концепта Bentley EXP 15, который намекал на стиль первого электрокара британского производителя.

На испытаниях опять поймали прототип в камуфляже. Не стоит обращать внимание на привычные круглые фары – это наклейки, которые являются частью маскировки.

Для нового кроссовера Bentley используют архитектуру PPE, которая дебютировала вместе с новым Porsche Macan EV. Длина кузова – около 4,8 м, поэтому новинка окажется компактнее и дешевле Bentley Bentayga.

