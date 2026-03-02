Бюджетную модель Opel впервые показали в лучшем исполнении

Новая модификация Opel Corsa скоро пополнит линейку бюджетной модели в лучшем и самом мощном исполнении. Смелый автомобиль впервые показали на фото до премьеры. Об этой машине уже почти все известно.

Модель Opel Corsa вот-вот станет намного мощнее и круче с новой модификацией GSE. Премьера состоится скоро, но пока новый Opel Corsa GSE 2027 модельного года показали на фото. Carscoops сообщает подробности.

Электромобиль Opel Corsa GSE возглавит линейку модели. Об этом автомобиле заявили недавно. На испытания выехал прототип, но уже заметны изменения в дизайне. Новинка унаследует некоторые черты кроссовера Opel Mokka GSE 2026 года. Этот автомобиль получил новые цвета кузова, уникальные колесные диски и особые украшения.

Все это позволило выделить машину и подчеркнуть принадлежность к линейке GSE, которая состоит из самых мощных вариантов. Это отразили и в силовой установке.

Топовое исполнение подготовили на базе электрической модификации, а мощность подняли до 280 л.с. Все это появится и у электромобиля Opel Corsa GSE.

