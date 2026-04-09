Hyundai подробно рассказала про новый недорогой внедорожник. Фото

Новый внедорожник Hyundai Boulder на рамной платформе всех удивил. Это предвестник будущей недорогой модели, и об этом автомобиле производитель рассказал подробнее.

Очевидно, что дизайн Hyundai Boulder отличается от привычной стилистики корейской компании. Как стало известно Motor1, все именно так в компании и замышляли. Авторы придумали простой и честный дизайн, который является воплощением функциональности. Это очень уместно в утилитарном автомобиле.

Новый Hyundai на самом деле создаст возможность заполнить сразу несколько недорогих сегментов и навязать конкуренцию самым известным производителям. Пока Hyundai Boulder – это концепт. Но автомобиль отчетливо намекает на новые пикап и SUV, которые станут соперниками популярных недорогих внедорожников Ford, Jeep и Toyota.

Такие новинки ожидаются к 2030 году. Недорогой пикап Hyundai Santa Cruz на базе популярного кроссовера Hyundai Tucson не сумел закрепиться на рынке. Именно этот автомобиль уступит место в линейке будущим новинкам. В то же время в компании отметили ценность Santa Cruz как машины, которую разработали с мыслями о современном утилитарном автомобиле.

