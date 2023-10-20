Самый дешевый электромобиль Tesla получит новую модификацию

Tesla Model 3 является самым дешевым электромобилем компании. Машина недавно претерпела модернизацию, а теперь к линейке может присоединиться особый, более мощный вариант модели.

О новой модификации стало известно InsideEVs. Отмечается, что в пакет оснащения новой Tesla Model 3 Ludicrous войдут особый логотип на крышке багажника, новые 19-дюймовые колесные диски и, как ожидается, более мощная силовая установка, доработанная подвеска и усиленные тормоза. Официальных подробностей о такой машине пока нет.

После рестайлинга у электрокара изменился дизайн. Появились новые горизонтальные фары простой формы в стиле старшей Model S и другой бампер с аккуратным воздухозаборником внизу. Сзади появились новые фонари в форме клешни краба.

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Максимальный запас хода новой Tesla Model 3 2024 модельного года в модификации Long Range составляет 629 км. И это касается машины на крупных колесных дисках диаметром 19 дюймов. Покупателям наверняка больше понравится именно такой вариант.

Однако если выбрать меньший размер – 18 дюймов – запас хода Tesla Model 3 Long Range увеличивается до 678 км. Очень достойный показатель. Базовая Tesla Model 3 Standard Range RWD (задний привод) обладает увеличенным до 513 км запасом хода.

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