Новый недорогой электрокар Tesla оказался очень проблемным

Новый недорогой электромобиль Tesla Cybertruck продолжает генерировать новости вокруг себя. Согласно свежим данным, новинку скоро начнут доставлять первым покупателям. Но возникли проблемы.

По информации Bloomberg, поставки первых экземпляров новой модели ожидаются 30 ноября. Хотя ранее объявляли, что машины появятся у покупателей в сентябре. При этом первоначально серийное производство планировали начать еще в 2021 году.

На данный момент продолжается мелкосерийная сборка предсерийных прототипов Tesla Cybertruck. Хотя не исключено, что покупатели в итоге получат именно эти машины. Новый электромобиль оказался для компании проблемным – подготовить такую модель к конвейеру оказалось очень трудно. Ситуация усугубляется тем, что по итогам квартала компания не вышла на запланированную прибыль.

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Тем не менее, Cybertruck – по-прежнему прототип. Однако новый автомобиль постепенно приближается к производственному варианту.

Электрический пикап Tesla Cybertruck обещает быть недорогим. Ранее заявлялась цена для базовой модели в 40 000 долларов. Это меньше, чем просят все конкуренты за свои машины. Однако сперва Cybertruck должен отправиться в производство. Этого пока не произошло, а сроки постоянно откладывают – цена еще может измениться.

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