Самый дешевый электромобиль SEAT дебютировал под другим брендом. Фото

SEAT подготовил к дебюту свой самый дешевый электромобиль под дочерним брендом Cupra, который отвечает за машины со спортивным характером. Про долгожданную модель Raval 2027 года уже все известно. Машину показали на официальных фото.

В продажу новая модель Cupra Raval отправится до конца 2026 года. Carscoops стали известны все подробности. Среди основных соперников называют бюджетный электромобиль Renault 5.

Откровений в дизайне Cupra Raval не произошло. Очевидно, что серийный вариант похож на эффектный концепт 2023 года. При этом автомобиль все равно привлекает внимание своим дерзким провокационным стилем.

Новый электрокар Cupra построен на базе компактной модели Volkswagen, которая скоро сменит VW Polo. Затем в производство отправится новая Skoda Epiq с использованием тех же технических компонентов.

Компактный электромобиль длиной чуть более 4 м получила модификации с электромоторами мощностью 116, 135, 211 сил (и 226 л.с. в топовом исполнении Cupra Raval VZ). Запас хода – от 300 до 450 км. Цена Cupra Raval – от 26 000 евро.

