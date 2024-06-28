Самый дешевый электрокроссовер Hyundai показали на свежих фото

Долгожданный бюджетный электрокроссовер Hyundai Inster 2025 модельного года представили официально и рассекретили на свежих фото. Inster оказался недорогим автомобилем со стильным дизайном.

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OBOZ.UA напоминает, что новый Hyundai Inster построили на основе модели Casper. Ранее даже ожидалось, что модель назовут Hyundai Casper Electric.

Бюджетная модель почти полностью унаследовала дизайн дешевого кроссовера Hyundai Casper. Изменили разве что светотехнику, бамперы и колесные диски. Длина увеличилась до 3825 мм, но это все равно очень небольшой автомобиль.

Мощность электромотора составляет 97 и 115 л.с. в зависимости от выбранной модификации. Запас хода – 300 км от батареи емкостью 42 кВтч и 355 км от блока на 49 кВтч.

Цена Hyundai Inster – в пределах 22 000 евро. Новинка должна отправиться в продажу в Европе до конца 2024 года. Главный соперник – бюджетный электрокар Dacia Spring.

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