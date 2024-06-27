Доступный внедорожник Toyota Fortuner показали в крутом виде. Фото
Внедорожник Toyota Fortuner – доступный автомобиль, который построен на платформе недорогого пикапа Toyota Hilux. О внедорожных качествах машины всем давно все известно. А новый крутой дизайн, в котором показали внедорожник, говорит совсем о другом.
Toyota Hyper-F – именно так назвали проект необычного тюнинга Toyota Fortuner. Сразу можно отметить, что от бездорожья эту машину дистанцировали очень далеко. Машину подготовили в специальном департаменте японского бренда TCD ASIA.
Здесь заниженная подвеска, расширенные арки, другие бамперы с крупными воздухозаборниками, огромные колесные диски с гоночными покрышками.
Сзади появился массивный диффузор и антикрыло. Фонари выполнили в темном цвете, а фары затонировали ярким желтым оттенком.
Конечно, сущность автомобиля изменилась полностью. Однако как инженерное и дизайнерское упражнение для привлечения внимания новая Toyota Hyper-F выглядит круто.
Напомним, как ранее сообщал OBOZ.UA, к премьере готовится новый внедорожник Kia – он получится недорогим и очень практичным.