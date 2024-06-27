Доступный внедорожник Toyota Fortuner показали в крутом виде. Фото

Внедорожник Toyota Fortuner – доступный автомобиль, который построен на платформе недорогого пикапа Toyota Hilux. О внедорожных качествах машины всем давно все известно. А новый крутой дизайн, в котором показали внедорожник, говорит совсем о другом.

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Toyota Hyper-F – именно так назвали проект необычного тюнинга Toyota Fortuner. Сразу можно отметить, что от бездорожья эту машину дистанцировали очень далеко. Машину подготовили в специальном департаменте японского бренда TCD ASIA.

Здесь заниженная подвеска, расширенные арки, другие бамперы с крупными воздухозаборниками, огромные колесные диски с гоночными покрышками.

Сзади появился массивный диффузор и антикрыло. Фонари выполнили в темном цвете, а фары затонировали ярким желтым оттенком.

Конечно, сущность автомобиля изменилась полностью. Однако как инженерное и дизайнерское упражнение для привлечения внимания новая Toyota Hyper-F выглядит круто.

Напомним, как ранее сообщал OBOZ.UA, к премьере готовится новый внедорожник Kia – он получится недорогим и очень практичным.