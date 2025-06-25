Самый дешевый электрический седан BMW почти готов: что известно

Новая модель BMW 3 Series в авангардном стиле Neue Klasse станет самым дешевым электрическим седаном бренда. Премьера модели приближается, автомобиль почти готов к дебюту.

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Как стало известно Carscoops, премьера автомобиля состоится в 2026 году со стартом производства в 2027 году. Производитель подготовил широкую линейку модификаций, чтобы удовлетворить запросы максимально широкой аудитории покупателей.

Это первая серийная модель новой линейки Neue Klasse. Новая BMW 3 Series 2027 года выйдет на рынок в том числе как электромобиль BMW i3. Но не стоит путать новинку с одноименным компактным электрическим хэтчбеком, который уже покинул модельную линейку. Это совершенно другая машина.

В линейке появится и топовый электрокар BMW iM3 с мощной силовой установкой более 700 л.с. Известно, что серийный автомобиль будет похож на концепт 2023 года.

Электромобили BMW пользуются достаточной популярностью. Однако замедление спроса игнорировать невозможно. В этом свете кажется целесообразным вести разработку моделей с ДВС одновременно с электрокарами на базе одного автомобиля.

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