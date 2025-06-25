Каким будет новый бюджетный кроссовер Skoda: фото и подробности

Новый бюджетник Skoda Epiq 2026 модельного года постепенно готовят к официальной премьере. Уже примерно известно, каким будет этот долгожданный недорогой кроссовер. Ранее автомобиль показали на фото.

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OBOZ.UA напоминает, что электрокар Skoda Epiq уже рассекретили как концепт. Но недавно автомобиль отправился на дороги в предсерийном состоянии. Правда, дизайн машины скрывали под маскировочной пленкой.

Но известно, что серийный бюджетный кроссовер Skoda Epiq будет очень похож на концептуальный электромобиль. Значит, мы увидим аккуратный геометричный стиль компактного кузова и современную светотехнику.

Выход на рынок Skoda Epiq запланирован на 2026 год. Имя новый кроссовер Skoda получил в стиле других электрических моделей бренда – с первой буквой E в названии и последней буквой q.

В линейке чешского автопроизводителя новинка будет находиться ниже электрического кроссовера Skoda Elroq и окажется доступнее. Ожидается, что запас хода Skoda Epiq превысит 300 км. Цена модели – от 25 000 евро.

Как уже сообщал OBOZ.UA, на рынок вывели экономичную бюджетную модель Suzuki.