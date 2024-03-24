Самые популярные электромобили и гибриды: свежий рейтинг

Рынок электромобилей и гибридных автомобилей динамично развивается, предлагая все больше моделей на любой вкус и бюджет. Рост популярности экологичных транспортных средств стимулируется не желанием сохранить природу, но и низкими эксплуатационными затратами.

Поскольку продажи гибридных и электромобилей продолжают расти, страховая компания Howden Insurance поделилась самых популярных моделей. Читайте дальше, чтобы узнать, какие экологические транспортные средства пользуются большой популярностью.

Используя данные с января по сентябрь 2023 года, компания обнаружила, что на дорогах Великобритании было зарегистрировано более 8,9 миллионов электрических и гибридных автомобилей. Это составляет 6,3 процента общего рынка новых транспортных средств.

Наиболее продаваемым новым автомобилем стал гибрид Toyota Yaris. За первые три квартала 2023 года в Великобритании было продано 518 500 единиц.

Toyota оказалась наиболее популярным брендом среди поклонников экологичного транспорта. Целых 6 моделей попали в рейтинг Howden Insurance.

В свою очередь, самым продаваемым полностью электрическим автомобилем стал Tesla Model 3.

Топ-10 самых популярных электрических и гибридных автомобилей

Toyota Yaris – 518 500

Toyota Prius – 343 507

Toyota C-HR – 296 209

Kia Niro – 288 130

Tesla Model 3 – 273 622

Nissan Qashqai – 231 863

Toyota Corolla – 230,060

Toyota Auris – 200 653

Toyota RAV4 – 188 152

Nissan LEAF – 166 941

Ожидается, что рынок электромобилей и гибридов будет и дальше стремительно развиваться. Рост конкуренции приведет к снижению цен, увеличению запаса хода и улучшению характеристик. Это сделает электромобили и гибриды более привлекательными для автолюбителей, что может привести к значительному увеличению их популярности в ближайшие годы.

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