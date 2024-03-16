Лучше купить новый или подержанный автомобиль? Все плюсы и минусы

С одной стороны, новые авто привлекают своим современным дизайном, передовыми технологиями и гарантией. С другой стороны, б/у авто значительно доступнее по цене, что делает их привлекательными для покупателей с ограниченным бюджетом.

Решение зависит от многих факторов: бюджета, потребностей и личных предпочтений. Издание Вankrate поделилось всеми преимуществами и недостатками покупки подержанных и новых автомобилей, чтобы вы смогли сделать правильный выбор.

Плюсы покупки нового автомобиля

Настройка

Основное преимущество покупки нового автомобиля состоит в том, что вы можете оснастить его в соответствии со своими предпочтениями. К примеру, выбрать нужный цвет и запросить любые дополнения, которые вам нравятся.

Современные технологии

Новые авто, только появившиеся на рынке часто отличаются современными новейшими технологиями и функциями безопасности, которых не найти в подержанных моделях.

Лучшие процентные ставки

Покупая новую машину, вы также можете получить лучшую процентную ставку по автокредиту, чем при покупке подержанного автомобиля

Надежность

Вам не придется сталкиваться с какими-либо потенциальными скрытыми механическими проблемами, когда вы покупаете новый автомобиль. Кроме того, гарантия на транспортное средство должна ограничить ваши затраты на ремонт и техническое обслуживание в первые несколько лет владения.

Минусы покупки нового автомобиля

Цена

Новые автомобили часто стоят на несколько тысяч долларов дороже подержанных аналогов

Амортизация

Новые автомобили очень быстро после покупки теряют стоимость. После выгона авто с автостоянки они дешевеют на 20 процентов, а амортизация продолжается в течение первых 10 лет владения.

Высшие расходы на страхование

Страхование новых автомобилей часто стоит дороже из-за большего риска угона, более высокой стоимости и других связанных факторов.

Плюсы покупки подержанных автомобилей

Цена

Основное преимущество подержанных транспортных средств состоит в том, что они, как правило, дешевле, чем их новые аналоги.

Низкие расходы на страхование

Для многих подержанных автомобилей предусмотрены более низкие страховые ставки, сборы за право собственности и налоги с продажи.

Амортизация

Подержанные автомобили обесцениваются гораздо медленнее, чем новые.

Минусы покупки подержанных автомобилей

Компромиссы

Вам придется договариваться с продавцом по поводу окончательной цены и других аспектов.

Кроме того, если вы хотите оборудовать транспортное средство дополнительными функциями, дополнительные элементы нужно будет искать самостоятельно.

История автомобиля

Вам нужно будет проверить записи технического обслуживания автомобиля, чтобы убедиться, что предыдущий владелец хорошо за ним ухаживал. Также стоит перед заключением любого соглашения отвезти автомобиль к механику, чтобы он его проверил.

Большие затраты на техническое обслуживание

Даже если автомобиль в относительно хорошем состоянии, подержанная модель со временем неизбежно потребует дополнительного обслуживания и ремонта.

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