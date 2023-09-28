Новый недорогой кроссовер Toyota с расходом 4,8 л полностью рассекретили. Фото

Новый недорогой кроссовер Toyota C-HR 2024 модельного года полностью рассекретили с подробными характеристиками перед выходом на рынок. Модель второго поколения получила низкий расход топлива.

О машине в деталях рассказали на официальном сайте компании. Несмотря на то, что гибридные автомобили как правило получаются недешевыми, новая Toyota C-HR в базовом исполнении – не такой дорогой автомобиль.

Длина Toyota C-HR равна 4360 мм при колесной базе в 2640 мм, ширина – 1830 мм, а высота составляет 1564 мм.

Видео дня

Базовый кроссовер получил гибридную силовую установку на основе 1,8-литрового бензинового мотора. Суммарная отдача – 140 л.с., а комбинированный расход топлива составляет 4,8 л/100 км.

Еще доступен гибридный кроссовер с ДВС объемом 2 л (198 л.с.). Третий вариант – плагин-гибрид с подзарядкой от внешней сети. Такой автомобиль предлагает 223 л.с. Исключительно электрический запас хода равен 66 км.

Цена Toyota C-HR 2 поколения – от 34 900 евро. В продаже – с начала 2024 года.

OBOZREVATEL уже сообщал о новом кроссовере BMW, который впервые показали официально.