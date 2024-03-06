Toyota отправила в продажу недорогую модель с низким расходом топлива. Фото

Компактная Toyota Yaris – недорогой автомобиль с низким расходом топлива, который компания уже отправила в продажу после обновления. Машину также показали на официальных фото.

OBOZ.UA напоминает, что, кроме прочего, в линейке модели появилась новая Toyota Yaris Hybrid 130 в двух вариантах исполнения – Premiere Edition и GR Sport. Такой гибридный автомобиль получил комбинацию новых оттенков для кузова с контрастной черной крышей и стойками, 17-дюймовыми легкосплавными дискам и новой отделкой салона плюс модернизированной мультимедийной системой.

Гибридная система включает 1,5-литровый ДВС с новым электромотором и доработанным ПО. Благодаря этому мощность достигает 130 л.с., а крутящий момент вырос до 185 Нм.

Toyota дополнила стандартный список систем безопасности. Например, система экстренного торможения теперь способна распознавать не только авто, пешеходов и велосипедистов, но и мотоциклистов. Еще одним электронным ассистентом станет система ASALS, которая не позволяет ошибочно нажать педаль акселератора в трафике при наличии авто впереди.

Пока известна цена Toyota Yaris 2024 для британского рынка. Там за обновленную модель с базовой гибридной силовой установкой мощностью 114 сил просят 22 630 фунтов стерлингов (28 800 долларов).

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