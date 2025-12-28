Самые ожидаемые автомобили 2026 года: топ-5 недорогих машин

Недорогие машины опять привлекут самое большое внимание покупателей на рынке. На очереди – 2026 год, который принесет несколько главных автомобильных новинок. Рассказываем про топ-5 самых ожидаемых моделей.

Некоторые из них только готовят к премьере в следующем году. Другие уже полностью рассекречены и после окончания 2025 года выйдут на рынок. OBOZ.UA приводит список потенциальных бестселлеров.

Эти машины уже успели взбудоражить всех. Специально делаем акцент на недорогих машинах, которые станут массовыми и своим появлением сформируют автомобильный рынок на ближайшее время.

Топ-5 новых недорогих автомобилей 2026 года:

Dacia C-Neo;

Nissan Leaf;

Renault Twingo EV;

Toyota RAV4;

Toyota Land Cruiser FJ.

Dacia готовит автомобиль под внутренним рабочим названием C-Neo. Эта машина присоединится к новому сегменту в формате довольно крупного хэтчбека или универсала. А долгожданный Nissan Leaf 3 поколения готовят у выходу на рынок.

Как и новое поколение кроссовера Toyota RAV4, к которому присоединится бюджетный внедорожник Toyota Land Cruiser FJ. В сегменте дешевых электрокаров все внимание на себя заберет новый Renault Twingo EV.

