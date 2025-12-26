Новый Renault Duster 2026 уже готов: появились первые фото

Бюджетный кроссовер Renault Duster известен во многих странах как практичный и недорогой автомобиль. Залог успеха в том числе в актуальности, поэтому в компании подготовили новый вариант 2026 года и показали на первых фото.

Это первая модернизация Renault Duster 3 поколения. Скоро состоится премьера автомобиля, но подробности пока держат в секрете. Хотя фрагменты первых фото раскрывают некоторые детали дизайна. Об этом сообщает Carscoops.

Модель Renault Duster 2026 года сохранит форму кузова, но получит некоторые изменения во внешности. Дизайнеры изменили графику фар и разработали другие бамперы. Заметно, что задние фонари выполнили в форме длинных горизонтальных полос почти во всю ширину кормы.

Возможно, некоторые изменения произойдут и в салоне Renault Duster. Хотя интерьер все еще выглядит довольно современно.

Компактный бюджетник Renault Duster дебютирует вместе с кроссовером Nissan Tekton 2026 модельного года. Это слегка модернизированный вариант французской машины.

