Самые быстрые внедорожники в мире: рейтинг 2023 года
Внедорожники являются достаточно практичными транспортными средствами. Но некоторые модели своими характеристиками могут даже составить конкуренцию лучшим в мире спортивным автомобилям.
Автопроизводители создают прямолинейных монстров, которые могут развивать скорость более 450 км/ч, несмотря на их большие конструкции, низкую аэродинамическую эффективность и большой снаряженный вес. Эксперты Top Speed обнародовали рейтинг самых быстрых внедорожников.
Ferrari Purosangue
Максимальная скорость: 310+ км/ч
Внедорожник оснащен атмосферным двигателем V-12, который обеспечивает достаточную мощность, чтобы разгонять внедорожник от 0 до 100 км/ч всего за 3,3 секунды и достигать обещанных 310 км/час.
- Двигатель: 6,5-литровый атмосферный V-12.
- Мощность: 715 л.с
- Восьмиступенчатый автомат с двойным сцеплением
- Полный повод
Aston Martin DBX707
Максимальная скорость: 310 км/ч
Британский автопроизводитель решил произвести фурор, создав самый быстрый в мире внедорожник DBX707. Он превосходит такие модели как Bentayga, Urus и даже другие итальянские, немецкие и американские марки. Разгон 0-100 км/ч составляет 3,1 секунды.
- Двигатель: 4,0-литровый твин-турбо V-8
- Мощность: 697 лошадиных сил
- Девятиступенчатый автомат
- Полный повод
Bentley Bentayga
Максимальная скорость: 305 км/ч
В 2015 году Bentley вышла на рынок внедорожников, что явилось лучшим решением компании за ее столетнюю историю. Портфолио теперь состоит из базовой, S, гибридной, скоростной моделей и модели с удлиненной колесной базой.
- Двигатель: 6,0-литровый твин-турбо W-12
- Мощность: 626 лошадиных сил
- Восьмиступенчатый автомат
- Полный повод
Audi RSQ8
Максимальная скорость: 305 км/ч
Ориентировочная на производительность версия Audi Q8 оснащена двигателем V-8 с принудительной индукцией, который выдает почти 600 л.с. В стандартной форме максимальная скорость ограничена 250 км/ч. Однако выбор определенных пакетов может решить более высокие максимальные скорости. В случае RSQ8 это углеродно-керамический тормоз.
- Двигатель: 4,0-литровый твин-турбо V-8
- Мощность: 591 л.с
- Восьмиступенчатый автомат
- Полный привод Quattro
Porsche Cayenne Turbo GT
Максимальная скорость: 460 км/ч
Porsche Turbo GT – это топовый Cayenne, цена которого начинается от 200 000 долларов. Наполненный всеми наворотами, которые вы можете ожидать, Turbo GT также превосходит производительность. В комплекте с пакетом Sport Chrono он разгоняется до 100 км/ч всего за 3,1 секунды. Но он попал в список самых быстрых внедорожников в мире благодаря своей максимальной скорости.
- Двигатель: 4,0-литровый твин-турбо V-8
- Мощность: 631 л.с.
- Восьмиступенчатая Tiptronic
- Полный повод
Jaguar F-Pace SVR
Максимальная скорость: 290 км/ч
Jaguar представил обновленный F-Pace для 2021 модельного года, а лишь спустя несколько месяцев – высокопроизводительный SVR. F-Pace SVR является ответом Jaguar на такие модели как Stelvio Quadrifoglio или GLC 63 AMG. Двигатель с наддувом работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, которая передает мощность на все четыре колеса, разгоняя автомобиль от 0 до 100 км/ч за 3,8 секунды.
- Двигатель: 5,0-литровый V-8 с наддувом.
- Мощность: 542 лошадиные силы
- Восьмиступенчатый автомат
- Полный повод
Maserati Grecale Trofeo
Максимальная скорость: 285 км/ч
Анонсированный в 2022 году Grecale – это модель, которая изменит наше отношение к Maserati. Компактный внедорожник будет предлагаться в нескольких комплектациях, включая полностью электрический Folgore. Как и Levante, Grecale также будет предлагаться в высокопроизводительной версии Trofeo.
- Двигатель: 3,0-литровый V-6 с двойным турбонаддувом.
- Мощность: 523 лошадиные силы
- Восьмиступенчатый автомат
- Полный повод
BMW X5/X6 M Competition
Максимальная скорость: 285 км/ч
Еще одним очень быстрым внедорожником от баварцев есть X5 M Competition и его альтернатива купе X6 M Competition. Обе модели оснащены 4,4-литровым двигателем V-8, который может разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3,8 секунды и развивать максимальную скорость с дополнительным пакетом M Driver's Package.
- Двигатель:4,4-литровый V-8
- Мощность: 617 лошадиных сил
- Восьмиступенчатый автомат
- Полный повод
Mercedes-Benz AMG GLE63 S
Мягкая гибридная система помогает автомобилю взлететь с линии и достичь максимальной скорости 280 км в час благодаря встроенному стартер-генератору (ISG).
- : 4,0-литровый битурбо V-8 с мягкой гибридной системой.
- Мощность: 604 лошадиные силы
- Девятиступенчатый автомат
- Полный повод
Kia EV6 GT AWD
Максимальная скорость: 260 км/ч
Kia EV6 GT AWD – это идеальный электрический внедорожник, предназначенный для изогнутых трасс (или бездорожья). Kia выложилась на все с моделью GT, установив шины Goodyear для тяги, добавив некие адаптивные амортизаторы и включив электрический дифференциал ограниченного скольжения.
- Мощность: 576 комбинированных лошадиных сил
- Одноступенчатый автомат с прямым приводом
- Полный привод (стандартный задний привод)
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