Самые быстрые внедорожники в мире: рейтинг 2023 года

Внедорожники являются достаточно практичными транспортными средствами. Но некоторые модели своими характеристиками могут даже составить конкуренцию лучшим в мире спортивным автомобилям.

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Автопроизводители создают прямолинейных монстров, которые могут развивать скорость более 450 км/ч, несмотря на их большие конструкции, низкую аэродинамическую эффективность и большой снаряженный вес. Эксперты Top Speed обнародовали рейтинг самых быстрых внедорожников.

Ferrari Purosangue

Максимальная скорость: 310+ км/ч

Внедорожник оснащен атмосферным двигателем V-12, который обеспечивает достаточную мощность, чтобы разгонять внедорожник от 0 до 100 км/ч всего за 3,3 секунды и достигать обещанных 310 км/час.

Двигатель: 6,5-литровый атмосферный V-12.

Мощность: 715 л.с

Восьмиступенчатый автомат с двойным сцеплением

Полный повод

Aston Martin DBX707

Максимальная скорость: 310 км/ч

Британский автопроизводитель решил произвести фурор, создав самый быстрый в мире внедорожник DBX707. Он превосходит такие модели как Bentayga, Urus и даже другие итальянские, немецкие и американские марки. Разгон 0-100 км/ч составляет 3,1 секунды.

Двигатель: 4,0-литровый твин-турбо V-8

Мощность: 697 лошадиных сил

Девятиступенчатый автомат

Полный повод

Bentley Bentayga

Максимальная скорость: 305 км/ч

В 2015 году Bentley вышла на рынок внедорожников, что явилось лучшим решением компании за ее столетнюю историю. Портфолио теперь состоит из базовой, S, гибридной, скоростной моделей и модели с удлиненной колесной базой.

Двигатель: 6,0-литровый твин-турбо W-12

Мощность: 626 лошадиных сил

Восьмиступенчатый автомат

Полный повод

Audi RSQ8

Максимальная скорость: 305 км/ч

Ориентировочная на производительность версия Audi Q8 оснащена двигателем V-8 с принудительной индукцией, который выдает почти 600 л.с. В стандартной форме максимальная скорость ограничена 250 км/ч. Однако выбор определенных пакетов может решить более высокие максимальные скорости. В случае RSQ8 это углеродно-керамический тормоз.

Двигатель: 4,0-литровый твин-турбо V-8

Мощность: 591 л.с

Восьмиступенчатый автомат

Полный привод Quattro

Porsche Cayenne Turbo GT

Максимальная скорость: 460 км/ч

Porsche Turbo GT – это топовый Cayenne, цена которого начинается от 200 000 долларов. Наполненный всеми наворотами, которые вы можете ожидать, Turbo GT также превосходит производительность. В комплекте с пакетом Sport Chrono он разгоняется до 100 км/ч всего за 3,1 секунды. Но он попал в список самых быстрых внедорожников в мире благодаря своей максимальной скорости.

Двигатель: 4,0-литровый твин-турбо V-8

Мощность: 631 л.с.

Восьмиступенчатая Tiptronic

Полный повод

Jaguar F-Pace SVR

Максимальная скорость: 290 км/ч

Jaguar представил обновленный F-Pace для 2021 модельного года, а лишь спустя несколько месяцев – высокопроизводительный SVR. F-Pace SVR является ответом Jaguar на такие модели как Stelvio Quadrifoglio или GLC 63 AMG. Двигатель с наддувом работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, которая передает мощность на все четыре колеса, разгоняя автомобиль от 0 до 100 км/ч за 3,8 секунды.

Двигатель: 5,0-литровый V-8 с наддувом.

Мощность: 542 лошадиные силы

Восьмиступенчатый автомат

Полный повод

Maserati Grecale Trofeo

Максимальная скорость: 285 км/ч

Анонсированный в 2022 году Grecale – это модель, которая изменит наше отношение к Maserati. Компактный внедорожник будет предлагаться в нескольких комплектациях, включая полностью электрический Folgore. Как и Levante, Grecale также будет предлагаться в высокопроизводительной версии Trofeo.

Двигатель: 3,0-литровый V-6 с двойным турбонаддувом.

Мощность: 523 лошадиные силы

Восьмиступенчатый автомат

Полный повод

BMW X5/X6 M Competition

Максимальная скорость: 285 км/ч

Еще одним очень быстрым внедорожником от баварцев есть X5 M Competition и его альтернатива купе X6 M Competition. Обе модели оснащены 4,4-литровым двигателем V-8, который может разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3,8 секунды и развивать максимальную скорость с дополнительным пакетом M Driver's Package.

Двигатель:4,4-литровый V-8

Мощность: 617 лошадиных сил

Восьмиступенчатый автомат

Полный повод

Mercedes-Benz AMG GLE63 S

Мягкая гибридная система помогает автомобилю взлететь с линии и достичь максимальной скорости 280 км в час благодаря встроенному стартер-генератору (ISG).

: 4,0-литровый битурбо V-8 с мягкой гибридной системой.

Мощность: 604 лошадиные силы

Девятиступенчатый автомат

Полный повод

Kia EV6 GT AWD

Максимальная скорость: 260 км/ч

Kia EV6 GT AWD – это идеальный электрический внедорожник, предназначенный для изогнутых трасс (или бездорожья). Kia выложилась на все с моделью GT, установив шины Goodyear для тяги, добавив некие адаптивные амортизаторы и включив электрический дифференциал ограниченного скольжения.

Мощность: 576 комбинированных лошадиных сил

Одноступенчатый автомат с прямым приводом

Полный привод (стандартный задний привод)

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