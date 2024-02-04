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Революционные модели: лучшие гибридные автомобили с самозарядкой

Анна Онищенко
Авто Oboz
3 минуты
171
Революционные модели: лучшие гибридные автомобили с самозарядкой

Гибридные автомобили с самозаряжанием работают одновременно на электродвигателе и двигателе внутреннего сгорания. В результате сочетания различных источников энергии они меньше влияют на экологию и более бюджетные в использовании. Однако их аккумуляторы гораздо меньше, чем у обычных электромобилей, а также эти авто не имеют возможности подключаться к сети. Но это не мешает им успешно конкурировать на рынке.

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Самозарядные гибриды производят несколько брендов, среди которых – Toyota, Lexus, Honda и другие. Список лучших гибридных транспортных средств, в том числе этих производителей, представили Сar Мagazine.

Уникальность гибридов с самозарядкой состоит в том, что они перерабатывают энергию, которая обычно теряется при торможении и движении накатом. Затем эта сэкономленная энергия помогает двигателю ускоряться, повышая эффективность и экономию топлива.

Honda Civic

Революционные модели: лучшие гибридные автомобили с самозарядкой

Этот автомобиль называют выдающимся практически во всех сферах. Его основное преимущество в том, что бензиновый двигатель в гибридной системе e:HEV подавляющее большинство времени работает на подкормку электродвигателя. Это позволило обеспечить исключительную эффективность работы.

Toyota Corolla

Революционные модели: лучшие гибридные автомобили с самозарядкой

Британский гибрид оказался хорошо сконструированным, комфортным и недорогим транспортом. Он оснащен гибридной системой пятого поколения, которая при городской езде позволяет двигателю внутреннего сгорания работать около 30% времени. Это хороший результат для экономии топлива.

Lexus NX 350h

Революционные модели: лучшие гибридные автомобили с самозарядкой

Комплектацию Lexus NX 350h эксперты называют приятной для управления, компактной, но просторной и комфортной для длительных путешествий. Также среди преимуществ автомобиля отмечают роскошь.

Но одновременно отмечают несколько запутанных элементов управления внутри.

Toyota Yaris Cross

Революционные модели: лучшие гибридные автомобили с самозарядкой

Toyota Yaris Cross – это отличный универсальный автомобиль, способный удивить своей гибридной трансмиссией четвертого поколения. Он практичный, очень экономный, компактный и в то же время достаточно вместительный.

Honda Jazz

Революционные модели: лучшие гибридные автомобили с самозарядкой

Это идеальный вариант для тех, кому нужен небольшой и просторный автомобиль. Несмотря на свой размер, Honda Jazz имеет 1,5-литровый гибридный двигатель e:HEV, что обеспечивает практичность и эффективность.

Hyundai Tucson Hybrid

Революционные модели: лучшие гибридные автомобили с самозарядкой

Hyundai предлагает несколько моделей с самозаряжанием. Все они имеют привлекательный внешний вид, современные технологии и 5-летнюю гарантию с неограниченным пробегом. Поэтому эксперты отмечают, что вы будете приятно удивлены любой из моделей.

Renault Austral

Революционные модели: лучшие гибридные автомобили с самозарядкой

Несмотря на то, что автомобиль все еще имеет чрезвычайно сложную конструкцию, замена старого 1,6 на современный 1,2-литровый турбонаддув значительно улучшила ситуацию и обеспечила поразительную мощность.

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