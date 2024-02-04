Революционные модели: лучшие гибридные автомобили с самозарядкой

Гибридные автомобили с самозаряжанием работают одновременно на электродвигателе и двигателе внутреннего сгорания. В результате сочетания различных источников энергии они меньше влияют на экологию и более бюджетные в использовании. Однако их аккумуляторы гораздо меньше, чем у обычных электромобилей, а также эти авто не имеют возможности подключаться к сети. Но это не мешает им успешно конкурировать на рынке.

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Самозарядные гибриды производят несколько брендов, среди которых – Toyota, Lexus, Honda и другие. Список лучших гибридных транспортных средств, в том числе этих производителей, представили Сar Мagazine.

Уникальность гибридов с самозарядкой состоит в том, что они перерабатывают энергию, которая обычно теряется при торможении и движении накатом. Затем эта сэкономленная энергия помогает двигателю ускоряться, повышая эффективность и экономию топлива.

Honda Civic

Этот автомобиль называют выдающимся практически во всех сферах. Его основное преимущество в том, что бензиновый двигатель в гибридной системе e:HEV подавляющее большинство времени работает на подкормку электродвигателя. Это позволило обеспечить исключительную эффективность работы.

Toyota Corolla

Британский гибрид оказался хорошо сконструированным, комфортным и недорогим транспортом. Он оснащен гибридной системой пятого поколения, которая при городской езде позволяет двигателю внутреннего сгорания работать около 30% времени. Это хороший результат для экономии топлива.

Lexus NX 350h

Комплектацию Lexus NX 350h эксперты называют приятной для управления, компактной, но просторной и комфортной для длительных путешествий. Также среди преимуществ автомобиля отмечают роскошь.

Но одновременно отмечают несколько запутанных элементов управления внутри.

Toyota Yaris Cross

Toyota Yaris Cross – это отличный универсальный автомобиль, способный удивить своей гибридной трансмиссией четвертого поколения. Он практичный, очень экономный, компактный и в то же время достаточно вместительный.

Honda Jazz

Это идеальный вариант для тех, кому нужен небольшой и просторный автомобиль. Несмотря на свой размер, Honda Jazz имеет 1,5-литровый гибридный двигатель e:HEV, что обеспечивает практичность и эффективность.

Hyundai Tucson Hybrid

Hyundai предлагает несколько моделей с самозаряжанием. Все они имеют привлекательный внешний вид, современные технологии и 5-летнюю гарантию с неограниченным пробегом. Поэтому эксперты отмечают, что вы будете приятно удивлены любой из моделей.

Renault Austral

Несмотря на то, что автомобиль все еще имеет чрезвычайно сложную конструкцию, замена старого 1,6 на современный 1,2-литровый турбонаддув значительно улучшила ситуацию и обеспечила поразительную мощность.

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