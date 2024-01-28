Самые дешевые новые авто 2024 года, на которые стоит потратиться

Средние цены на автомобили продолжают расти. Даже для покупки бюджетной модели придется выложить значительную сумму, и качество у таких авто довольно сомнительное.

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Компактные автомобили, такие как Honda Civic и Mazda 3, предлагают хорошее соотношение цены и качества. Эксперты Motor Trend обнародовали рейтинг недорогих автомобилей, которые можно приобрести в 2024 году.

Mazda 3

Общие впечатления от вождения Mazda 3 довольно хороши: 2,5-литровый четырехцилиндровый атмосферный двигатель объемом 2,5 л мощностью 191 л.с. обеспечивает достаточно мощности для качественной и комфортабельной езды. Несмотря на то, что задние сиденья достаточно тесные, общая производительность и доступный полный привод делают Mazda 3 серьезным соперником в сегменте.

Honda Civic

Более зрелая, чем модели предыдущего поколения, Honda Civic 2024 предлагает значительную ценность, особенно с точки зрения безопасности, хотя многие лучшие характеристики Civic зарезервированы для моделей высшей ценовой категории. Несмотря на это, базовый Civic обеспечивает отличную отдачу с 2,0-литровым атмосферным четырехцилиндровым двигателем мощностью 158 л.с.

Subaru Impreza

Индивидуальность и стильный внешний вид – это визитная карточка Subaru Impreza 2024 года. Subaru имеет действительно отличную управляемость и полный привод. Несмотря на хорошо подобранное шасси и подвеску, назвать Impreza (или даже ее перезагруженную комплектацию RS) "спортивной" можно только условно. 2,0-литровый атмосферный четырехцилиндровый базовый двигатель Impreza мощностью 152 лошадиные силы обеспечит стабильную качественную езду.

Toyota Corolla

Toyota Corolla 2024 года выпуска в кузове седан или хэтчбек – постоянный фаворит многих рейтингов. Автомобиль сочетает впечатляющее внутреннее пространство, стильный дизайн с высокими показателями безопасности. К минусам можно отнести материалы интерьера и динамику вождения, уступающие Civic, хотя базовая Corolla оснащена 2,0-литровым двигателем I-4 мощностью 169 л.с. Corolla может быть достойным конкурентом благодаря турбонадуву, ручному полноприводному GR Corolla в верхней части модельного ряда.

Volkswagen Jetta

Надежность и экономия – основные характеристики Volkswagen Jetta 2024 года. Компактный седан Volkswagen недорогой, но езда и управляемость далеки от идеала, интерьер выглядит дешево и любое взаимодействие, полученное от доступной механической коробки Jetta, теряется благодаря ее некоммуникативному рулевому управлению. Базовый 1,5-литровый двигатель с турбонаддувом и мощностью 158 л. позволяет ему двигаться довольно быстро и маневренно.

Hyundai Elantra

Hyundai Elantra предлагает простор и экономию. Прекрасный бонус – это лучшая модель в рейтинге безопасности 2022 IIHS. Elantra остается самым лучшим бюджетным выбором в сегменте компактных автомобилей. Базовая модель оснащена 2,0-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем мощностью 147 л.с., что в сочетании с вариатором безусловно имеет много преимуществ по сравнению с аналогичными ценовыми конкурентами.

Nissan Sentra

Несмотря на то, что в определенных областях он несколько проигрывает лидерам в сегменте, Nissan Sentra имеет привлекательный внешний вид, приемлемые показатели затрат и большое внутреннее пространство. С другой стороны, слабое соотношение мощности к весу означает, что 2,0-литровому четырехрядному двигателю Sentra, развивающему 149 л.с., вероятно, будет трудно обеспечить качественную езду, а полный привод недоступен для начальной комплектации.

Kia Forte

Базовый Forte имеет несколько нерафинированный CVT и невысокие показатели безопасности. Forte компенсирует это в важных сферах, а именно в поразительной экономии топлива благодаря своему 2,0-литровому двигателю мощностью 147 л.с. Forte GT имеет мощную силовую установку и множество функций по более низкой цене, чем предлагают конкуренты.

Mitsubishi Mirage

Субкомпактный Mitsubishi Mirage в 2024 году оказался на вершине подиума самых дешевых автомобилей. Однако есть нюансы. Как и можно было ожидать от автомобиля, где технически даже руководство по эксплуатации является дополнительной опцией, Mirage является самым простым определением базового для автомобиля 2024 года. Несмотря на то, что он весит почти вдвое меньше, чем средний автомобиль 2024 года, его динамика вождения, мягко говоря, далеко не идеальна, безопасность незначительна, а производительность низкая. Даже если учесть то, насколько недорогим является Mirage, его минусы вряд ли стоят рисков.

Nissan Versa

Nissan Versa предлагает неплохую экономию топлива, а его 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель с атмосферным наддувом, развивающий 122 л.с., относительно совершенен (самая дешевая модель получает пятиступенчатую механическую коробку передач или доступный CVT). Среди минусов – невысокая скорость, внушительный уровень дорожного шума в салоне. Однако высокие показатели безопасности и самая низкая базовая цена на рынке делают Nissan Versа надежным вариантом.

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