Разрешено ли повернуть направо? Задания на знание ПДД

Водители на дорогах при выполнении поворотов должны использоваться дорожными знаками, разметкой и сигналами светофоров. Обычно светофоры имеют преимущество над дорожными знаками, однако есть исключения из правил.

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В Telegram-канале "За! Правилами" предложили водителям пройти тест и определить, может ли изображенный на рисунке автомобиль совершить поворот направо. Перед авто изображен красный сигнал светофора, содержащий дополнительную секцию с зеленой стрелочкой вправо и знак 3.22 "Поворот вправо запрещен" на желтом фоне.

Следует определиться с одним из трех вариантов ответов:

Поворот вправо разрешается.

Разрешается поворот после того, как на основной секции светофора загорится зеленый сигнал.

Поворот справа запрещается.

Ответ на тестовое задание

Правильно будет ответ: поворот справа в данной ситуации запрещается, поскольку в этом случае сигналы светофора не имеют преимущества над знаком запрета 3.22, не допускающим поворота справа.

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