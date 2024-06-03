Кто должен уступить дорогу: запутанная задача на знание ПДД

Чтобы снизить риск возникновения аварийных ситуаций на дорогах, важно соблюдать ПДД. Предлагаем проверить себя интересным тестом, который покажет, насколько досконально вы знаете правила.

На видео мы видим ситуацию с препятствием. Попытайтесь определить, кто должен уступить дорогу при объезде препятствия?

Водитель какого авто обязан уступить дорогу?

Водитель красного автомобиля; Водитель зеленого автомобиля.

Объяснение

На видео изображен участок дороги, на котором пересекаются траектории движения двух автомобилей. На одной из полос производятся дорожные работы, и по этой полосе двигается водитель красного автомобиля.

Выходит, если препятствие на полосе движения красного авто, то именно он должен дать дорогу?

Это было бы верно, если бы не один нюанс. На проезжую часть, кроме традиционной белой разметки, нанесена еще и временная разметка желтого цвета. Согласно ПДД, временная разметка имеет преимущество над постоянной.

Согласно разметке, водитель красного авто должен продолжить движение своей полосой, в отличие от водителя зеленого авто.

Пункт 10.3 ПДД устанавливает, что в случае перестройки водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться.

При одновременной перестройке транспортных средств, двигающихся в одном направлении, водитель, находящийся налево, должен дать дорогу находящемуся направо транспортному средству.

Правильный ответ

Водитель зеленого авто перестраивается на полосу, по которой двигается водитель красного авто. Так что правильный ответ 2 – водитель зеленого авто должен уступить дорогу.

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