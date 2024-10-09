Продажи новых дешевых автомобилей вызвали настоящий ажиотаж на рынке

Дешевые модели Nissan, Mitsubishi и Kia оказались очень востребованными на рынке новых машин в 2024 году и вызвали настоящий ажиотаж. Автомобили продемонстрировали отличные показатели продаж. Хотя производители не уверены в будущем подобных машин.

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Детали стали известны Motor1. На ключевом рынке США Nissan Versa является самой дешевой моделью компании. Компактный седан продемонстрировал рост продаж с начала года на 64% в сравнении с 2023 годом.

Модель уже продали в количестве 29 302 шт. Такие выдающиеся показатели связывают с ослаблением спроса на электромобили и привлекательными ценам японской компании. Цена Nissan Versa в США – от $18 330.

Продажи Mitsubishi Mirage в США в 2024 году выросли на 114%, то есть увеличились более чем вдвое. С начала года компания реализовала 20 024 экземпляра бюджетной модели. Mitsubishi Mirage стоит $17 480.

Бюджетный седан Kia Forte увеличил свою популярность на 6%. Модель продали в количестве 101 093 единиц с начала 2024 года в США. Цена Kia Forte стартует с $21 145.

В то же время производители в будущем планируют отказываться от подобных моделей. Высокий спрос на кроссоверы и внедорожники – основная причина. Автомобильные компании ускоренными темпами пытаются адаптироваться к новым условиям рынка, поэтому классические четырехдверные модели могут оказаться жертвами этой оптимизации.

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