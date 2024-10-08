УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Украинцы отказываются даже от доступных машин: рынок опять обвалился

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
2,1 т.
Nissan Ariya

По итогам сентября 2024 года в Украине обвалился рынок новых автомобилей. Снизились продажи и машин с пробегом. А теперь опять зафиксировано падение – спрос на электрокары сильно снизился, хотя такие машины благодаря китайском импорту являются доступными.

Видео дня

Автомобилисты с помощью электромобилей экономят на бензине, ведь тратить деньги на АЗС вообще не нужно. Видимо, потенциальные покупатели теперь вошли в режим жесткой экономии. Статистика организации Укравтопром зафиксировала 4289 проданных EV в сентябре.

Это на 0,2% меньше результатов прошлого года и примерно вдвое меньше, чем в августе 2024 года. Появился список автомобилей-фаворитов.

Zeekr 001

Самые популярные электрокары в Украине (сентябрь 2024):

  1. Zeekr 001 – 109 шт.;
  2. Volkswagen ID.4 – 103 шт.;
  3. Honda M-NV – 102 шт.;
  4. BYD Song Plus – 91 шт.;
  5. Nissan Ariya – 74 шт.

Самые популярные б/у электромобили в Украине (сентябрь 2024):

  1. Nissan Leaf – 440 шт.;
  2. Tesla Model 3 – 325 шт.;
  3. Tesla Model Y – 310 шт.;
  4. Volkswagen e-Golf – 196 шт.;
  5. Hyundai Kona – 179 шт.

Из общего количества только 870 автомобилей оказались новыми электрокарами. Остальные – машины с пробегом. Коммерческих машин на электротяге насчитали 132.

OBOZ.UA ранее показывал необычный электрический кроссовер в Украине.