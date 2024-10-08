Украинцы отказываются даже от доступных машин: рынок опять обвалился
По итогам сентября 2024 года в Украине обвалился рынок новых автомобилей. Снизились продажи и машин с пробегом. А теперь опять зафиксировано падение – спрос на электрокары сильно снизился, хотя такие машины благодаря китайском импорту являются доступными.
Автомобилисты с помощью электромобилей экономят на бензине, ведь тратить деньги на АЗС вообще не нужно. Видимо, потенциальные покупатели теперь вошли в режим жесткой экономии. Статистика организации Укравтопром зафиксировала 4289 проданных EV в сентябре.
Это на 0,2% меньше результатов прошлого года и примерно вдвое меньше, чем в августе 2024 года. Появился список автомобилей-фаворитов.
Самые популярные электрокары в Украине (сентябрь 2024):
- Zeekr 001 – 109 шт.;
- Volkswagen ID.4 – 103 шт.;
- Honda M-NV – 102 шт.;
- BYD Song Plus – 91 шт.;
- Nissan Ariya – 74 шт.
Самые популярные б/у электромобили в Украине (сентябрь 2024):
- Nissan Leaf – 440 шт.;
- Tesla Model 3 – 325 шт.;
- Tesla Model Y – 310 шт.;
- Volkswagen e-Golf – 196 шт.;
- Hyundai Kona – 179 шт.
Из общего количества только 870 автомобилей оказались новыми электрокарами. Остальные – машины с пробегом. Коммерческих машин на электротяге насчитали 132.
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