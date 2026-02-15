Практичнее Tiguan: новый недорогой кроссовер VW показали на фото
Новый Volkswagen Atlas 2 поколения окажется намного практичнее модели VW Tiguan, но останется недорогим автомобилем для большой семьи. Машину показали на официальных фото.
OBOZ.UA напоминает, что автомобиль еще не рассекретили официально, но уже показали в сети до премьеры. Полноценный дебют ожидается в апреле. Это долгожданный автомобиль, ведь VW Atlas 1 поколения оказался популярным кроссовером.
Внешность машины пока скрывают от любопытных глаз с помощью пленки и наклеек. Скоро кроссовер рассекретят полностью.
В целом у моделей Volkswagen довольно простой дизайн, и все они выполнены в общей стилистике. Поэтому новый VW Atlas 2 поколения получит знакомую внешность без откровений в стиле других автомобилей бренда.
Мы уже видим измененные бамперы, новую светотехнику спереди и сзади, другие колесные диски. Цена VW Atlas в США – от 39 000 долларов. Если новое поколение кроссовера и подорожает, то незначительно.
