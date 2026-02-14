Новый доступный кроссовер Skoda показали вживую на фото

Новая модель Skoda Epiq 2026 года – долгожданный доступный кроссовер для сегмента EV. Компактную машину постепенно готовят к выходу на рынок, автомобиль показали вживую в сети.

Машину показали на канале Autogefühl. Модель Skoda Epiq – самый доступный электромобиль чешской компании, о появлении которого было известно заранее. Производитель уже показывал предсерийный прототип. А серийную машину пока прячут под официальным камуфляжем.

Недавно автомобиль отправился на дороги для завершающих ходовых испытаний. Это значит, что электрический кроссовер Skoda действительно почти готов.

В основе – платформа и агрегаты электрического кроссовера Volkswagen ID.Cross на базе нового Polo, который тоже постепенно готовится к премьере. Запас хода Skoda Epiq в топовом исполнении превысит 400 км.

Имя новый кроссовер Skoda получил в стиле других электрических моделей бренда – с первой буквой E в названии и последней буквой q. Но окажется самым доступным представителем линейки с ценой от 26 000 евро (114 л.с., 315 км).

