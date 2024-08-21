Практичная модель Skoda для семейных покупателей вышла на украинский рынок

Долгожданная новая Skoda Superb 2024 года появилась в Украине. Это один из недорогих представителей своего сегмента и очень практичный автомобиль для семейных покупателей. Модель является ближайшим родственником VW Passat.

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Не так давно чешский производитель официально представил автомобиль нового поколения. По информации на сайте производителя, модель уже готова выйти на украинский рынок.

Внешность Superb претерпела очень аккуратные изменения, машина узнаваемая. В линейке останутся как лифтбек, так и универсал Skoda Superb Combi. Последний особенно понравится практичным покупателям. Но в Украине сперва будет доступен только первый кузов.

Двигатели Skoda Superb 2024 года:

бензин 1,5 л (150 л.с.);

бензин 2 л (204 л.с.);

бензин 2 л (265 л.с.);

дизель 2 л (150 л.с.);

дизель 2 л (193 л.с.);

плагин-гибрид (204 л.с.).

В оснащении Skoda Superb – массаж сидений, ассистент парковки с дистанционным управлением, система полуавтономного вождения, беспроводная зарядка для смартфона, аудиосистема с 14 динамиками.

Цена Skoda Superb 2024 года – около 38 000 евро за базовый вариант на глобальном рынке. Цена Skoda Superb в Украине начинается с 1 771 060 грн. Пока будет доступен самый мощный двигатель на 265 сил с полным приводом.

OBOZ.UA уже рассказывал про долгожданный кроссовер Skoda нового формата.