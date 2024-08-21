Skoda сообщила подробности о преемнике бюджетного кроссовера. Фото

Популярный бюджетный кроссовер Skoda Karoq скоро получит преемника в виде совершенно другой модели. Прежнюю машину снимут с производства, а вместо нее представят Skoda Elroq, о которой производитель сообщил новые подробности.

Видео дня

Об этом стало известно Carscoops. Автомобиль предложит новую силовую установку и очень практичный вместительный салон. Сообщается, что в салоне Skoda Elroq 2025 модельного года появится специальная отделка.

Речь идет о материалах Recytitan и Technofil. Это отделка из переработанных бутылок из-под воды, старых рыболовных сетей и ношеной одежды. Полное соответствие экологичной направленности новой модели Skoda.

Электромобиль Elroq длиной около 4,5 м получит просторный салон и широкие функциональные возможности. Ожидается несколько вариантов: мощностью от 168 до 295 л.с. и запас хода до 560 км.

В линейке чешского автопроизводителя новинка будет находиться ниже электрического кроссовера Skoda Enyaq и окажется доступнее. Упомянутую модель в ближайшее время также ждет обновление. Таким образом компания подчеркивает движение модельной линейки к электрическому будущему.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал про новый дизайн недорогого кроссовера Kia.