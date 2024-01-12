Porsche готовит свой самый дешевый электрокар: фото и запас хода

Линейка электромобилей Porsche сегодня насчитывает только Taycan. Но вскоре в ней появится более дешевая модель – кроссовер Macan EV готовят к премьере с большим запасом хода и высокой мощностью.

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Детали стали известны Carscoops. Программа испытаний Porsche Macan EV насчитывала 3,5 миллиона километров. Большая цифра, хотя это стандартное явление для подготовки новых моделей.

В линейке нового Porsche Macan EV будет несколько модификаций. Но, по информации производителя, все они получат большую батарею емкостью 100 кВтч и запас хода более 500 км.

Мощность зарядки обещают до 270 кВт. Благодаря этому восполнить запас хода с 10 до 80% удастся за 22 минуты. А четырех минут зарядки хватит, чтобы проехать еще 100 км.

Топовый вариант кроссовера предложит силовую установку мощностью 603 л.с. Премьера Porsche Macan 2024 года ожидается через несколько недель.

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