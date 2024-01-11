Tesla Model 3 теперь можно купить дешевле 20 000 долларов: в чем особенность такого EV
Компания Hertz решила сократить парк своих машин. Из-за этого на рынке появились электромобили Tesla Model 3, которые теперь можно купить дешевле 20 000 долларов.
Детали рассказывает Motor1. Компания по аренде автомобилей Hertz выставила на продажу 20 000 автомобилей с пробегом, которые теперь по привлекательным ценам предлагаются покупателям.
В первую очередь внимание привлекают около 700 б/у Tesla Model 3. Некоторые оказались дешевле $20 000. Более того, в США электрокары с пробегом получают налоговую скидку в размере 4000 долларов, что делает покупку еще привлекательнее.
В Hertz таким образом стараются избежать приближающихся расходов на ремонт автомобилей Tesla. У многих машин пробег составляет около 90 000 миль. Производитель дает гарантию на батарею в 100 000 миль.
В прокатной компании просто решили не ждать, когда гарантия закончится, и придется оплачивать дорогостоящий ремонт, которым известны машины Tesla.
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