Это будущее Skoda: новый недорогой кроссовер показали в деталях

Долгожданный недорогой кроссовер Skoda Elroq 2025 модельного года представили официально как символ будущего чешской компании. Электрическая модель придет на смену Skoda Karoq. Автомобиль показали в деталях.

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Новый электромобиль Skoda Elroq длиной 4,5 м получил несколько вариантов: мощностью 170, 204 и 286 л.с. с запасом хода до 560 км. Есть также модификации на 370 и 400 км. Машину показали на канале Autogefühl.

В линейке чешского автопроизводителя новинка находится ниже электрического кроссовера Skoda Enyaq и окажется доступнее.

Автомобиль предложит очень практичный вместительный интерьер. Сообщалось ранее, что в салоне Skoda Elroq 2025 модельного года появится специальная отделка.

Речь идет о материалах Recytitan и Technofil. Это отделка из переработанных бутылок из-под воды, старых рыболовных сетей и ношеной одежды. Полное соответствие экологическому будущему моделей Skoda. А вестником этого будущего как раз является новый электромобиль Elroq 2025.

Цена Skoda Elroq – от 33 000 евро.

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