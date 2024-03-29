Популярный кроссовер Volvo за небольшую цену сделали еще круче. Фото

Электрический кроссовер Volvo EX30 оказался очень популярной новинкой благодаря хорошей цене и достойным характеристикам. Теперь самый дешевый электрокар шведского бренда показали в стильном доработанном виде.

Об этом стало известно Carscoops. Компания Heico Sportiv, которая базируется в Германии, подготовила набор доработок для нового Volvo EX30. Тюнинг-пакет вносит серьезные изменения.

В этот пакет входят колесные диски диаметром 21 дюймов нового дизайна в двух вариантах – Volution V и Volution X. Они доступны в нескольких видах обработки – глянец, матовый, серебристый, черный. Есть и набор для снижения дорожного просвета. Клиренс Volvo EX30 Heico Sportiv становится ниже на 30 мм.

По желанию покупателя предлагаются расширители колесных арок, накладки на пороги, диффузор, сплиттер для бампера. Цена – 3330 евро. Каждое колесо стоит 600-839 евро в зависимости от варианта. Занижение подвески обойдется в 329 евро. В технической части изменений не произошло.

Стандартный вариант предлагает мощность 272 л.с., топовый – 428 л.с. с разгоном до 100 км/ч за 3,6 с. В зависимости от выбранного батарейного блока, запас хода EX30 составляет от 344 до 480 км. Стартовая цена Volvo EX30 – 36 000 долларов.

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