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Популярный кроссовер Volvo за небольшую цену сделали еще круче. Фото

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,8 т.
Volvo EX30 Heico Sportiv

Электрический кроссовер Volvo EX30 оказался очень популярной новинкой благодаря хорошей цене и достойным характеристикам. Теперь самый дешевый электрокар шведского бренда показали в стильном доработанном виде.

Об этом стало известно Carscoops. Компания Heico Sportiv, которая базируется в Германии, подготовила набор доработок для нового Volvo EX30. Тюнинг-пакет вносит серьезные изменения.

В этот пакет входят колесные диски диаметром 21 дюймов нового дизайна в двух вариантах – Volution V и Volution X. Они доступны в нескольких видах обработки – глянец, матовый, серебристый, черный. Есть и набор для снижения дорожного просвета. Клиренс Volvo EX30 Heico Sportiv становится ниже на 30 мм.

Volvo EX30 Heico Sportiv

По желанию покупателя предлагаются расширители колесных арок, накладки на пороги, диффузор, сплиттер для бампера. Цена – 3330 евро. Каждое колесо стоит 600-839 евро в зависимости от варианта. Занижение подвески обойдется в 329 евро. В технической части изменений не произошло.

Стандартный вариант предлагает мощность 272 л.с., топовый – 428 л.с. с разгоном до 100 км/ч за 3,6 с. В зависимости от выбранного батарейного блока, запас хода EX30 составляет от 344 до 480 км. Стартовая цена Volvo EX30 – 36 000 долларов.

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