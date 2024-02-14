Почти Passat: новая Skoda Octavia представлена со всеми деталями. Фото

Новый бестселлер Skoda Octavia A8 после рестайлинга 2024 года показали официально. Эта модель давно доросла до размеров VW Passat, а с новым дизайном обрела более строгую и стильную внешность. Недорогую машину после модернизации рассекретили со всеми подробностями.

Автомобиль показали на официальном сайте чешского автопроизводителя. У автомобиля заметно переработали внешность. Изменили оформление фар, увеличили решетку, заменили бампер.

Сзади изменений меньше – производитель модернизировал фонари и заменил бампер. Разумеется, в палитре модели появились новые цвета кузова и другие колесные диски.

В салоне Skoda Octavia 2024 установили увеличенный до 13 дюймов монитор мультимедийной системы. Все модификации теперь оснащены цифровым щитком приборов.

Моторы Skoda Octavia 2024 года:

бензин 1,5 л (114 л.с.);

бензин 1,5 л (150 л.с.);

бензин 2 л (204 л.с.);

дизель 2 л (115 л.с.);

дизель 2 л (150 л.с.).

Напомним, ранее OBOZ.UA показывал новый недорогой кроссовер Kia, которому не нужен бензин.