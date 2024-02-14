Kia готовит еще одного доступного соперника Toyota RAV4. Фото

Новый компактный кроссовер Kia EV3, который по размерам будет близок к Toyota RAV4, присоединится к новой линейке автопроизводителя. Это доступный электрокар, который корейская компания планирует отправить в продажу в ближайшей перспективе.

О машине напоминает Carscoops после информации о том, что более крупная модель Kia EV5 не будет представлена на рынке США. Напротив, EV3 американские покупатели получат в качестве начальной модели в электрической линейке компании.

Новый Kia EV3 войдет в линейку других электрических кроссоверов. Также ряд представлен хэтчбеком EV6, а скоро к моделям присоединится новый EV4, который рассекретили недавно.

Новый электрокроссовер Kia получил современный дизайн с эффектной наружной светотехникой и множеством пересекающихся плоскостей и геометричных линий на кузове.

В движение новый электрический Kia EV3 будут приводить батарейные блоки емкостью от 58 до 77 кВтч. То есть можно рассчитывать на запас хода около 500 км в топовом варианте. В производство кроссовер отправят в 2025 году. Ориентировочная цена – около 30 000 долларов.

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