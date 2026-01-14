Парадокс: Stellantis отказался от производства недорогой модели популярного формата

Недорогие кроссоверы – самый популярный формат на рынке современных автомобилей. У транснационального концерна Stellantis такие модели тоже есть, но от производства одной из них решили отказаться. Это настоящий парадокс.

Модель Dodge Hornet от одного из подразделений компании не оправдала надежд автопроизводителя. Подробности стали известны Motor1. Автомобиль поступил в продажу в 2023 году и с тех пор разошелся тиражом около 40 000 экземпляров.

Автомобиль проиграл схватку с основными соперниками (Toyota RAV4, Honda CR-V, Chevrolet Equinox) в наиболее востребованном сегменте. Оказалось, что кроссовер Dodge Hornet покупателей не заинтересовал. Но в рыночном провале есть и другие причины.

Dodge Hornet импортировали в США из Италии – это фактически немного измененный вариант кроссовера Alfa Romeo Tonale (который представлен на том же рынке). Новые тарифы сделали машину менее привлекательной, при цене Dodge Hornet от $31 000 покупатели чаще выбирали что-то другое.

При этом цена Alfa Romeo Tonale в США выше – от $36 000 (из-за премиального позиционирования). Эту машину оставят в продаже.

