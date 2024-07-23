Огромный Volkswagen Passat 2024 года превратился в бюджетный автомобиль. Фото

Новый Volkswagen Passat 2024 года уже отправился в продажу. В 9 поколении седан увеличился в габаритах и удивил низкой ценой, которая сравнима с бюджетными автомобилями.

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Новые фото VW Passat 9 2024 модельного года публикует сайт Autohome. Ранее немецкая компания презентовала новый Passat B9 для европейского рынка. При этом к покупке модель доступна только в кузове универсал.

А теперь мы видим автомобиль в традиционном кузове седан. Он получил название Volkswagen Magotan 2024. Длина кузова составляет 4990 мм при колесной базе в 2841 мм. Машина действительно большая.

Фактически, это уже третья актуальная модель Volkswagen Passat для китайского рынка. Там это обычное явление – производителю каким-то образом удается дифференцировать аудиторию нескольких почти идентичных автомобилей.

Известно, что моторная гамма нового VW представлена моторами объемом 1,5 л (160 л.с.) и 2 л (220 л.с.). Но не исключено появление других вариантов в дальнейшем. Цена Volkswagen Magotan 2024 года – от 24 700 долларов.

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