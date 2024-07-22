Дешевле RAV4: Toyota показала новый доступный кроссовер. Фото и цена

Новый кроссовер Toyota Starlet Cross 2024 года представили официально и показали на фото. Бюджетная модель японской компании удивила своей низкой ценой и оказалась намного доступнее RAV4.

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Детали сообщают на сайте компании. Бюджетный кроссовер построен на базе Toyota Urban Cruiser Taisor 2024 года и фактически является его копией.

Автомобиль компактный и очень дешевый – с ценой от 16 000 долларов. Дизайн современный. Крупная решетка, многоуровневая передняя светотехника, контрастная окраска кузова, перетекающие плоскости – выглядит эффектно.

Toyota Urban Cruiser Taisor, в свою очередь, является клоном бюджетного кроссовера Suzuki Fronx. Модели Toyota отличаются деталями наподобие бамперов. Фактически речь идет о трех почти идентичных машинах.

Новая Toyota Starlet Cross 2024 оснащается 1,5-литровым агрегатом на 105 л.с. Привод только передний.

Напомним, как рассказывал ранее OBOZ.UA, у Renault появится современный, недорогой и стильный бюджетный кроссовер в стиле Duster.