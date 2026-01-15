Honda удивлена высоким спросом на свой новый практичный SUV. Фото

Новый практичный SUV Honda Passport привлек много внимания и оказался недорогим автомобилем по меркам сегмента крупных внедорожников. Даже в компании удивлены высоким спросом на эту машину.

Модель Honda Passport понравилась покупателям. Автомобиль самого популярного сегмента вызвал настоящий ажиотаж на рынке. Об автомобиле сообщает Motor1. В особенности успешным оказался внедорожник Honda Passport TrailSport – на его долю пришлось 80%. Производитель не ожидал такого ажиотажа.

Продажи модели Honda Passport в США, на ключевом для этой машины рынке, со сменой поколений выросли на 70% в 2025 году с 55 231 проданным экземпляром.

Новая Honda Passport 4 поколения построена на модифицированной платформе популярного кроссовера Honda CR-V и технически близка к SUV Pilot, однако подвеска переработана и укреплена.

Honda оценила растущий спрос на "вездеходы" с брутальным дизайном, поэтому новая машина получила более грубую и "крепкую" внешность. Под капотом – мощный 3,5-литровый бензиновый V6 на 285 сил. Цена Honda Passport – от 44 750 долларов, что выгодно отличает новинку от других крупных SUV.

