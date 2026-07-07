Обновленный гибрид Kia Niro выйдет в 2027 году: плюсы и минусы авто

Автомобильный бренд Kia официально анонсировал выпуск обновленной версии своего популярного электрифицированного кроссовера, который должен дебютировать на рынке уже летом. Новинка призвана заполнить нишу бюджетного сегмента после того, как производитель полностью исключил из модельного ряда модель Soul.

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Обновленный Niro предложит покупателям существенно переработанный мультимедийный комплекс и усовершенствованные системы безопасности, ориентируясь на экономных водителей. Как пишет motortrend.com, при этом инженеры оставили без изменений силовую установку и не устранили несколько важных эргономических недостатков, которые мешают автомобилю стать бесспорным лидером в своем классе.

Плюсы Kia Niro

Главным преимуществом обновленного кроссовера станет модернизированный интерьер и измененный внешний вид. Автомобиль получил новую фирменную дизайнерскую концепцию Opposites United и светодиодную оптику Star Map.

В салоне появился изогнутый 12,3-дюймовый дисплей мультимедийной системы, который теперь входит в базовую комплектацию, а также новый двухцветный руль.

Кроме того, производитель значительно расширил перечень электронных помощников, добавив систему предотвращения лобовых столкновений на перекрестках, функцию распознавания велосипедистов, адаптивный круиз-контроль и камеры кругового обзора для топовых комплектаций.

Технологическое оснащение также включает беспроводную поддержку Apple CarPlay и Android Auto, возможность обновления программного обеспечения "по воздуху" (OTA) и встроенный искусственный интеллект для голосового управления функциями автомобиля.

Инженеры также доработали шасси, что позволило снизить уровень шума в салоне и сделать поездки более комфортными, сохранив при этом хорошую управляемость. Ожидается, что модель и в дальнейшем будет демонстрировать высокую топливную экономичность как в городском, так и в смешанном цикле.

Минусы Kia Niro

Несмотря на многочисленные обновления, автомобиль сохранил несколько слабых мест. Наибольшим разочарованием станет отсутствие альтернативных силовых агрегатов: производитель не планирует возвращать в модельный ряд плагин-гибридные (PHEV) и полностью электрические версии, которые были сняты с производства ранее.

Под капотом останется только 1,6-литровый четырехцилиндровый гибридный двигатель мощностью 139 к. с., работающий в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением.

Еще одним недостатком станет отсутствие полного привода (AWD) – все комплектации останутся исключительно переднеприводными. Кроме того, производитель не устранил проблему трансформации салона: задний ряд сидений, как и раньше, не складывается в абсолютно ровный пол, что затрудняет перевозку крупногабаритных вещей.

Также из модельного ряда исчезнет самая доступная комплектация FE. Покупателям будут предложены версии LX, S, EX, SX и SX Touring, а официальные цены производитель объявит ближе к старту продаж.

OBOZ.UA ранее сообщал, что Kia уже представила XCeed 2027 модельного года.

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