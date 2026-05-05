Kia рассекретила новый кроссовер дешевле Sportage. Фото

Недорогой кроссовер Kia XCeed 2027 модельного года рассекретили официально для европейского рынка. Новинка окажется дешевле модели Kia Sportage. Машину показали на фото после премьеры.

Казалось, что про Kia XCeed все уже забыли. Это компактный недорогой кроссовер, который довольно редко встречается на дороге. Однако производитель подготовил обновление для этой модели. Подробности стали известны Carscoops.

Новый Kia XCeed 2027 модельного года недавно выехал на дороги. Тогда показывали тестовые прототипы на испытаниях, поэтому о премьере было известно заранее.

Кроссовер получил измененный дизайн. Авторы разработали новую переднюю часть и другую корму. Появились современные бамперы, а светотехника стала более геометричной. Благодаря этому машина похожа на новые кроссоверы Kia, хотя сохранила силуэт хэтчбека.

Традиционно, корейская компания смело экспериментирует с внешностью своих машин даже в рамках рестайлинга. Это позволит заново заинтересовать покупателей. Ожидается, что в моторной гамме Kia XCeed останутся бензиновые и гибридные варианты.

